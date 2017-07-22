6 طرق صحية لتطويل الرّموش - صحيفة صدى الالكترونية

6 طرق صحية لتطويل الرّموش
تهتمّ المرأة دائماً بجمالها وجاذبيتها، وتعتبر العيون من أهمّ معالم الجمال وخصوصاً طول الرموش وكثافتها، وبعيداً عن أدوات التجميل والأدوية ذكر موقع “livestrong”، أطعمة تساعد على كثافة الرموش وهي:
1- الإكثار من تناول البروتينات التي تحافظ على صحة الرموش وكثافتها ومنها اللّحوم الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك والبيض والحليب والجبنة والفاصوليا الحمراء.
2- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية “أوميغا” مثل الأسماك والمكسرات والزيوت الطبيعية.
3- الأطعمة التي تحتوى على الكالسيوم مثل الزبادي والحليب والبامية والخضروات والبسلة، إذ أنّها تعمل على إطالة الرموش والحماية من الأمراض.
4- فيتامين سي هو فيتامين الجمال، إذ أنّه يعمل على الحدّ من الالتهابات ويمنع كسر الرموش ووقوعها ويزيد من كثافتها وجمالها مثل الفريز، القرنبيط، التوت، البروكولي، البندورة، اللفت.
5- فيتامين هـ، يعمل على نمو الشعر والتخلص من جفاف الجلد والتخلص من تلف الشعر ومن الأطعمة التي تحتوي عليه، السبانخ، الأفوكادو، زيت دوار الشمس، الفول السوداني.
6- الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B، إذ أنّها تعمل على تدفق الدم إلى فروة الرأس وزيادة نمو شعر الرموش.
اترك تعليقاً