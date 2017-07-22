6 طرق صحية لتطويل الرّموش - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تهتمّ المرأة دائماً بجمالها وجاذبيتها، وتعتبر العيون من أهمّ معالم الجمال وخصوصاً طول الرموش وكثافتها، وبعيداً عن أدوات التجميل والأدوية ذكر موقع “livestrong”، أطعمة تساعد على كثافة الرموش وهي:

1- الإكثار من تناول البروتينات التي تحافظ على صحة الرموش وكثافتها ومنها اللّحوم الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك والبيض والحليب والجبنة والفاصوليا الحمراء.

2- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية “أوميغا” مثل الأسماك والمكسرات والزيوت الطبيعية.

3- الأطعمة التي تحتوى على الكالسيوم مثل الزبادي والحليب والبامية والخضروات والبسلة، إذ أنّها تعمل على إطالة الرموش والحماية من الأمراض.

4- فيتامين سي هو فيتامين الجمال، إذ أنّه يعمل على الحدّ من الالتهابات ويمنع كسر الرموش ووقوعها ويزيد من كثافتها وجمالها مثل الفريز، القرنبيط، التوت، البروكولي، البندورة، اللفت.

5- فيتامين هـ، يعمل على نمو الشعر والتخلص من جفاف الجلد والتخلص من تلف الشعر ومن الأطعمة التي تحتوي عليه، السبانخ، الأفوكادو، زيت دوار الشمس، الفول السوداني.

6- الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B، إذ أنّها تعمل على تدفق الدم إلى فروة الرأس وزيادة نمو شعر الرموش.