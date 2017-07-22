بالصور.. الأضرار الناتجة عن الرياح الشديدة في سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق الأضرار الجسيمة الناتجة عن الرياح الشديدة التي شهدها سوق عكاظ التاريخي أمس الجمعة.

وأظهرت الصورة، اقتلاع العديد من المحال والأركان الخاصة بالأسر المنتجة، فيما أوضح عدد من البائعات، أن المؤسسة التي وقعت عقودات لتأجير المحال والأركان اشترطت عليهن عدم المطالبة بأي تعويض نتيجة التأثر بعوامل الطقس والبيئة، وتركتهن يواصلن بيعهن في الموقع أمس، وكأنهن استأجرن أرضاً فارغة من المحال.

وذكرت البائعات أنهن استأجرن الأركان بمبلغ 3 آلاف ريال، دون سواتر علوية تحميهن ومنتجاتهن من الشمس ومن عوامل الطقس، ومن دون طاولات أو كراسي.