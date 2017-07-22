إنفوجراف.. نصائح سفارة المملكة بفرنسا للمسافرين إلى باريس - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا بتقديم نصائح للمواطنين المسافرين إلى باريس وأثناء وجودهم فيها.

ودعت السفارة المواطنين للقدوم أولا للدولة المانحة لتأشيرة “شنجن” ثم التوجه لفرنسا في حال حصلوا على التأشيرة من دولة أخرى، وإلى تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الخارجية، وإلى اصطحاب وثائق حجز الفندق وتذاكر المغادرة عند الوصول للمطار، كما دعت إلى عدم إرسال العمالة المنزلية بمفردهم وإحضار عقد عمل سارٍ وتأمين طبي لهم.

وحذرت السفارة من الظهور بمبالغ كبيرة أو مقتنيات ثمينة، مؤكدةً أهمية التصريح للجمارك عن أي مبالغ تزيد على 10 آلاف يورو والاحتفاظ بمستندات تثبت مصدر المبالغ.