فورد برونكو 2020 تحصل على محرك V6 بقوة 325 حصان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ظهرت معلومات جديدة عن فورد برونكو 2020 على الانترنت بعد أن تحدث مهندس فورد مجهول الاسم إلى أحد وسائل الاعلام عن السيارة , ويدعي المهندس أن صانع السيارات الأمريكي سيجهز على الأرجح برونكو في بنفس القوة الأساسية التي تبلغ 325 حصان، وتنتج من محرك 2.7 لتر من طراز إكوبوست V6 مثل فورد فيوجن سبورت، ولكن تجري مناقشات داخلية حول تقديم نسخة هجينة كذلك.

وبعيدا عن محركها، يذكر أن فورد قد كلفت مؤخرا بدراستها التصميمية الثالثة لبرونكو لأنها ليست سعيدة بتصميم السيارة بعد، خاصة أنها تبدو أكثر من اللازم مثل جيب رانجلر. وفقا للمهندس، “إذا كنت معتادا على فورد ترولر التي تقدم في البرازيل، فهذا هو الطراز الأساسي الذي بني عليه تصميم السيارة، لكنه سوف يبدو وكأنه نسخة من أربعة أبواب من تلك السيارة أما بالنسبة للإصدار المحتمل بابين ، فببساطة لا يوجد سوق واقبال علي هذه النوعية من السيارات كما يقول المهندس الغامض.

والسبب في أن برونكو الجديدة تبدو على ما يبدو مشابهة جدا لرانجلر هو أنها وضعت في الأساس لمنافسة رانجلر ويقول المهندس أن فورد تريد أن تجعلها قابلة للمقارنة مع رانجلر أنليميتد في كل شيء، وبما أن صحة تصريحات المهندس المزعوم لا يمكن التحقق منها، ما زلنا نأمل أن فورد سوف تقدم تصميم فريد من نوعه لبرونكو الجديدة وجعلها قادرة بما فيه الكفاية لمواجهة المنافسين.