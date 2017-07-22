بالصور.. رولزرويس واريث باللون البرونزي والفضي مثالية للشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

مع تصميم وهيكل شرق أوسطي، وخلفيات وديكورات غنية بالالوان، فهذه النسخة المزدوجة الألوان من رولزرويس ورايث توجد في مكانها الصحيح في أبو ظبي. وكما ترون، فأي شيء فوق خط الكتف على هذه السيارة يأتي باللون الفضي من غطاء محرك وسقف وأركان،وغطاءحقيبة خلفية ، في حين أن الصادمين وبقية لوحات الجسم تأتي مع البرونز في خليط أنيق جدا.

أما المقصورة الداخلية فتتميز بمزيج من الصدف الخفيف والجلود Dark Spice ، بالإضافة إلى بعض الخشب على لوحة القيادة، وألواح الأبواب والكونسول الوسطي والجلد الأسود على عجلة القيادة.وتعرض هذه السيارة الفاخرة في أبوظبي، وهي مزودة بمحرك توربيني V12 سعة 6.6 لتر مع 624 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات. ويمكن للسيارة التي تبلغ من الوزن 2.4 طن التسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة في 4.6 ثانية.