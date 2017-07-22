محافظ الكامل: الأوامر الملكية دليل على اهتمام خادم الحرمين لتنمية المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد محافظ الكامل عايد المدرع أن الأوامر الملكية التي صدرت تدل على الخطى الحثيثة لهذه الدولة المباركة نحو رفاه المواطن و التطوير المستمر للبنية الإدارية و الفنية لرفع الكفاءة والكفاية لقطاعات الدولة في خدمة الوطن والمواطن.

ونوه المحافظ أن الأمن والاقتصاد والتراث هي محاور مهمة في الأوامر الملكية وتأتي في اهتمامات خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز الأمن وتنويع مصادر الدخل و إبراز الدور القيادي للمملكة كمركز ثقافي وفكري وديني من خلال ما حبانا الله به من مرتكزات ومكتسبات متنوعة، تعطينا الريادة النوعية على المستوى الاقليمي والدولي , سائلا الله تعالى أن يديم على هذه الدولة المباركة قيادته وأمنه وأمانه .