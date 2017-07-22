 لحظة هبوب إعصار شديد في كازاخستان - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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لحظة هبوب إعصار شديد في كازاخستان




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30167 ] نشر منذ 2 ساعتين

يارب رحمتك ,,

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