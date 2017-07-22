جماعة إسلامية تتسلم نسخة من القرآن مغمسة بدهن خنزير في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تحقق الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بحادثة كراهية، بعد أن تلقت جماعة إسلامية في مدينة “ سكرامنتو ” نسخة من القرآن الكريم مغمسة في حاوية من دهن الخنزير.

وتلقى أعضاء في “ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ” (CAIR) في وادي ساكرامنتو، طرداً مثيراً للشبهة بتاريخ 28 حزيران/يونيو، وبسبب خوفهم من فتحه اتصلوا بالشرطة.

وقالت كاتلين كوستا من (CAIR)، إن للطرد “ رائحةً غريبةً قليلاً “، وقالت إنها لا تعرف ما بداخله وأضافت “ أعتقد أننا رأينا كتاباً، وربما كان القرآن الكريم، ولكننا تركنا السلطات تقوم بفتحه ” .

وعندما قامت شرطة سكرامنتو بفتح الطرد، عثرت على حافظة طعام مختومة وفيها نسخة من القرآن الكريم، الذي كان مليئاً برسائل بغيضة مكتوبة على الصفحات الداخلية، وموضوعة في مادة حددتها السلطات بأنها كانت “ شحم الخنزير ” .

ويعتبر المسلمين لحم الخنزير ومنتجاته من النجاسة ومن المحرم تناولها واستهلاكها.

إلى ذلك، قالت “ ليندا ماثيو ” في إدارة شرطة سكرامنتو، إنه يجري التحقيق في الحادث كنوع من “ النشاط المتصل بالكراهية ” وإنه لم يتم ارتكاب جريمة فعلية.

وأضافت ماثيو، أن “ رجال المباحث قرروا أن الطرد تم إرساله من قبل امرأة بيضاء في سن الـ 40 أو 50 من مدينة هيوستن بولاية تكساس ” .

وقالت كوستا إن الحادث كان “بالتأكيد بغيضاً” وجزءًا من “ موجة الحوادث البغيضة ” في المنطقة.