بالصور.. مرض نادر يٌصيب طفل يجعله دائم الجوع - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

يعاني طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من الجوع المستمر، بسبب حالة نادرة تجعله يأكل لفائف من ورق التواليت، إذا كان غير قادر على الحصول على أي طعام آخر.

ويزن كادن بنيامين، من “ ستاندرتون ” في جنوب إفريقيا، 90 كغم، بسبب الإفراط في تناول الطعام ، وتم تشخيص الطفل باضطراب وراثي يسمى “ متلازمة برادر – ويلي ” ، والتي ترتبط بالميل المفرط إلى الطعام وانفتاح الشهية.

وقالت والدته، زولا بنيامين، إن ابنها كادين يأكل أي شيء يحصل عليه في يديه، مشيرة إلى أنه في مرحلة ما كان يأكل ورق التواليت وأية ورقة يجدها في المنزل.

وأضافت أن وزنه كان 40 كيلو غرامًا وهو في الثالثة من العمر، وفي ذلك الوقت لم يعرفوا ما هو الخطأ، وذهبوا إلى عدد من الأطباء دون جدوى.

وفي نهاية المطاف، قام طبيب في مستشفى “ ستيف بيكو ” الأكاديمي في “ بريتوريا ” بإجراء المزيد من الفحوص وتشخيص مرض “ كادن ” .

ويبدأ كادن عادة اليوم عن طريق تناول أربع شرائح من الجبن، وبعد ذلك يشرب فحم الكوك ويتناول الطعام المتبقي من الليلة السابقة، وفي الغداء يأكل قطعتين كبيرتين من الدجاج، ويأكل كل ساعة لبقية اليوم، ومع زيادة وزنه، تعرضت صحته لخطر شديد، ووضع الأطباء “ كادن ” على نظام غذائي.

واضطرت والدته إلى قفل جميع خزانات المطبخ والثلاجة وإخفاء جميع المواد الغذائية في المنزل.

وقبل عدة سنوات، خضع الطفل لعملية في القصبة الهوائية وهو يتنفس الآن من خلال أنبوب تم إدراجه له.

وتعتبر “ متلازمة برادر – ويلي ” اضطرابًا نادرًا غير قابل للشفاء يؤثر على الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى مشاكل جسدية وعقلية وسلوكية.