بالصور.. هوندا فيت موديل 2018 تعود بقوة مع سعر 20 ألف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كما نعلم , فإن هوندا فيت المتاحة اليوم في الولايات المتحدة كانت في السوق منذ عام 2014. ولذلك كانت في حاجة لنسخة محسنة للحفاظ على الهاتشباك في سوق المنافسة، وتأتي السيارة كموديل 2018 المحسن في دورة منتصف العمر كما تأتي مع سعر جديد 16.190 دولار، وهناك سبعة اصدارات للاختيار من بينها، هي على النحو التالي: LX, LX مع Honda Sensing , Sport, Sport مع Honda Sensing , EX , EX-L , EX-L مع نظام ملاحة والاخير هو أعلى الاصدارات ليويبلغ سعره 21.520 دولار.

وتوفر السيارة أفضل مساحة للركاب وكفاءة استهلاك الوقود وسعر في فئتها، وموديل 2018 من فيت ليس فقط أكثر أناقة ولكن الهاتشباك المدمجة تحمل نظام هوندا للاستشعار، ويشمل مجموعة من الميزات المساعدة المتقدمة التي تأتي قياسيا في EX وما فوقها ومن المزايا نظام مثبت السرعة التكيفي ونظام التخفيف من الاصطدام ونظام الكبح مع تحذير الاصطدام الأمامي.

كما تأتي مع شاشة 7.0 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، مع نظام آندرويد أوتو وأبل كاربلاي وهناك محرك واحد فقط متاح لفيت، هو i-VTEC 1.5 لتر بقدرة 130 حصانا و 114 رطل قدم من العزم، مع ناقل حركة مانيوال من ست سرعات أو CVT حسب الاصدار .