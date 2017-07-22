" رولز رويس جوست Black Badge " نسخة وحيدة من نوعها للشرطة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

لقد رأينا الكثير من سيارات الشرطة رفيعة المستوى على مر السنين ولكن هذه الرولز رويس جوست قد تكون الأكثر فخامة حتى الآن. وقد تم التبرع بها بشكل مؤقت لقسم شرطة ساسكس، وتم الكشف عن جوست Black Badge الوحيدة من نوعها في يوم فتح مركز شرطة تشيشستر يوم السبت.

وحملت السيارة اللون الأبيض الأندلسي مع حلة الشرطة التقليدية وأضواء الطوارئ العلوية كما تتميز السيارة بجلد أسود داخلي ولمسات من ألياف الكربون. وفي حين سيتم إزالة حلة الشرطة من السيارة، فسوف تستخدم لجمع الأموال للتبرع لأحد دور رعاية الأطفال التي تهتم بحوالي 300 طفل.

ووفقا لمدير الاتصالات العالمية أندرو بول في روز رويس فقد قال : “بصفتنا عضوا عاملاً في المجتمع المحلي، تدرك رولز رويس أهمية خدمات الطوارئ، بما في ذلك الشرطة، وقد سرنا بشكل خاص أن نرى عددا من موظفينا يزورون مكان السيارة الجديد مع أسرهم، فخرهم بالسيارة التي صمموها “.

تم الكشف عن هذه النسخة في العام الماضي، وهو نموذج موجه نحو الأداء الذي رفع مستوى محركها بشاحنين توربينيين سعة 6.6 ليتر ليولد قوة 603 حصان و840 نيوتن متر من عزم الدوران. كما يتيح للسيارة التسارع حتى 100 كم في الساعة في 4.6 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة قصوى محدودة بـ250 كم / ساعة.