ابن مشيط: توجيهات أمير عسير ونائبه لنا السعي لكل ما يخدم المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

ابن مشيط: توجيهات أمير عسير ونائبه لنا السعي لكل ما يخدم المواطن
زار محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، مركز وادي بن هشبل في أولى جولاته للمراكز التابعة للمحافظة والذي سيبدأ بزيارة جميع المراكز .
حيث بدأت جولته الأولى بمركز وادي بن هشبل والذي يعد من أكبر المراكز، والتقى الأهالي وأعضاء المجلس البلدي واستمع إلى مطالبهم ومن أبرز تلك فرع للجامعة، ورفع فئة البلدية .
وأطلع ابن مشيط على سير العمل في المركز وجولة داخل المركز، وحث رئيس المركز والجهات ذات العلاقة الأخرى على سرعة خدمة المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد في لرقى بالمركز .
بعدها واصل ابن مشيط زيارته الى مركز لحيمه وتفقد الطريق الرابط بين وادي بن هشبل ولحيمه ، ثم تفقد المركز والتقى الأهالي واستمع الى مطالبهم ، كان من ابرزها مركز لخدمات البلدية كون بلدية وادي بن هشبل هي من يقدم لهم الخدمة ،كما طالب الأهالي بأجاد مركز للمجاهدين ووحدة مرور ، ومركز للدفاع المدني ، والهلال الأحمر ، وفرع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونقطة لتوزيع المياه المحلاه ، كما اشتكوا من ضعف الأتصالات .
وكذلك ابدو الأهالي تذمرهم من خطوة الطرق صعوبته وكذلك الشاحنات وخطرها الذي تسلكه ليل نهار .
حينها استقبل ابن مشيط كافة طلبات الأهالي وبين لهم انه سوف يرفعها للجهات ذات العلاقة ، وحول الطريق سوف بين ابن مشيط انه سوف يناقش الموضوع مع مدير الطرق بمنطقة عسير .
وقال ابن مشيط في تصريح صحفي، “تأتي هذه الزيارة من توجيهات أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، وحرصهم على تلمس احتياجات المواطنين والوقوف من قرب على كل التفاصيل فيما يخدم الأهالي ويطور المكان” .
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