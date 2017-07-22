ابن مشيط: توجيهات أمير عسير ونائبه لنا السعي لكل ما يخدم المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

زار محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، مركز وادي بن هشبل في أولى جولاته للمراكز التابعة للمحافظة والذي سيبدأ بزيارة جميع المراكز .

حيث بدأت جولته الأولى بمركز وادي بن هشبل والذي يعد من أكبر المراكز، والتقى الأهالي وأعضاء المجلس البلدي واستمع إلى مطالبهم ومن أبرز تلك فرع للجامعة، ورفع فئة البلدية .

وأطلع ابن مشيط على سير العمل في المركز وجولة داخل المركز، وحث رئيس المركز والجهات ذات العلاقة الأخرى على سرعة خدمة المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد في لرقى بالمركز .

بعدها واصل ابن مشيط زيارته الى مركز لحيمه وتفقد الطريق الرابط بين وادي بن هشبل ولحيمه ، ثم تفقد المركز والتقى الأهالي واستمع الى مطالبهم ، كان من ابرزها مركز لخدمات البلدية كون بلدية وادي بن هشبل هي من يقدم لهم الخدمة ،كما طالب الأهالي بأجاد مركز للمجاهدين ووحدة مرور ، ومركز للدفاع المدني ، والهلال الأحمر ، وفرع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونقطة لتوزيع المياه المحلاه ، كما اشتكوا من ضعف الأتصالات .

وكذلك ابدو الأهالي تذمرهم من خطوة الطرق صعوبته وكذلك الشاحنات وخطرها الذي تسلكه ليل نهار .

حينها استقبل ابن مشيط كافة طلبات الأهالي وبين لهم انه سوف يرفعها للجهات ذات العلاقة ، وحول الطريق سوف بين ابن مشيط انه سوف يناقش الموضوع مع مدير الطرق بمنطقة عسير .

وقال ابن مشيط في تصريح صحفي، “تأتي هذه الزيارة من توجيهات أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، وحرصهم على تلمس احتياجات المواطنين والوقوف من قرب على كل التفاصيل فيما يخدم الأهالي ويطور المكان” .