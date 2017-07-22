بالفيديو...طفلة سويسرية تؤكد رؤية يوم القيامة وتصف أمورا مذكورة في القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو…طفلة سويسرية تؤكد رؤية يوم القيامة وتصف أمورا مذكورة في القرآن
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت نهاية العالم عندما صعدت إلى السماء مع الملاك، إلا أنه لم يتسن لأحد التحقق من صحته.
وقالت الفتاة التي لم يأت الفيديو على ذكر اسمها، لأن الفيديو على ما يبدو مُصور بكاميرا عن شاشة تلفزيون، “ كانت الأرض تحترق، وأزيحت السحب، والنجوم تسقط والسماء طويت، وعم الظلام ” .
وعند سؤالها كيف أُزيحت السماء قالت: كأنها صحيفة وقام شخص بطيّها ولفّها جيداً، وكان هناك الكثير من الناس، وبعضهم مربوط مع آخرين في السماء.. وكان الناس ينظرون إلى السماء ويدخلون في حفرة كبيرة.
وتابعت الفتاة: كنت أريد أن أعرف ما هو موجود في تلك الحفرة، وعندما ألقيت نظرة سمعت صراخ الكثيرين وكان هناك ناس يتقيؤون ويأكلون قيأهم.
وعند سؤالها فيما لو كانت هناك وحدها، أجابت الصغيرة: لا كنت مع الملاك الذي أمسكني جيداً من يدي كي لا أسقط.
كما رأيت أحجاراً تتساقط ورأيت ناس تلعن الشياطين وبعضهم ملتصق في الحائط والحائط به نار مشتعلة.
وقالت: كنا نمضي بسرعة قوية إلى السماء وكنت دائماً أرفع رأسي، والحفرة كانت في الأسفل وبعيدة عن الجنة التي رأيتها أيضاً.
فواز العواجي[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 1 ساعة
معقوله
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9506 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله كلامها مثل الوصف اللي ذكر في القرآن
طيب هل هي مسلمه ؟؟؟؟يهمنا ان نعرف ديانتها ؟؟؟احيانا يكون حديث نفس وتصور العقل الباطن ؟؟اذا كانت حاضره لحلقه ذكر او درس دين عن اهوال يوم القيامه ؟؟
يارب ارحمنا برحمتك يارب 😭😭
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9506 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله كلامها مثل الوصف اللي ذكر في القرآن
طيب هل هي مسلمه ؟؟؟؟يهمنا ان نعرف ديانتها ؟؟؟احيانا يكون حديث نفس وتصور العقل الباطن ؟؟اذا كانت حاضره لحلقه ذكر او درس دين عن اهوال يوم القيامه ؟؟
يارب ارحمنا برحمتك يارب 😭😭
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30183 ] نشر منذ 1 ساعة
خذ وخل ,,
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9506 ] نشر منذ 1 ساعة
اذكر سابقا لما كنت في المتوسطه والثانويه
من كثر مااحضر حلقات الذكر والتحفيظ
كنت دايم احلم باهوال يوم القيامه
وطلوع الشمس من المغرب واخروج الموتى من القبور بدون لباس
بس كله احس احاديث نفس من تأثير الدروس الدينيه
العقل الباطن ياخوان يصور للانسان الوقائع كانها حلم لانه يختزن الاحداث والخيالات التي يمر بها الانسان من احداث خلال يومه…وهذي الطفله ان كانت مسلمه فاتوقع انها كذلك والله واعلم
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17694 ] نشر منذ 33 دقيقة
بعض الأطفال مثقف من الصغر
ويقرى كثير🤗🤗🤗