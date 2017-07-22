منصور بن مقرن: الأوامر الملكية تؤكد على تنمية الوطن والمواطن - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

رفع الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالأوامر الملكية الكريمة التي تؤكد حرصه على تنمية هذا الوطن والنهوض به لمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.

ونوّه سموه بما حملته الأوامر الملكية الكريمة المفصلية، من عناية غير مسبوقة بالأجهزة الأمنية وبالمقومات السياحية والاقتصادية، من خلال تطوير المدن التاريخية، لافتاً النظر إلى أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – جاءت لتؤكد حرصه على النهوض في البلاد لمزيد من التقدم واهتمامه البالغ لكل ما يخدم الوطن والمواطن, داعياً سموه الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها ورغد عيشها في ظل قيادته الحكيمة .