إلغاء 4 رحلات جوية متجهة من مطار القاهرة إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة، إقلاع 4 رحلات جوية متجهة إلى المملكة، نظرا لعدم جدواها اقتصاديا بسبب قلة عدد الركاب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات اثنان منها من شركة ” إير كايرو ” للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 475 المتجهة إلى جدة، والرحلة رقم 441 المتجهة إلى ينبع، وآخران من شركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 104 المتجهة إلى الطائف، والرحلة رقم 484 المتجهة إلى القصيم.

وأوضحت أن الإخطارات الأربعة أرجعت عدم إقلاع رحلات تلك الشركتين إلى قلة عدد الركاب، موضحةً أن سلطات المطار نسقت مع ركاب تلك الرحلات وكل الجهات المعنية بشأن سفرهم على متن طائرات أخرى.