عشق الفن يجبر طفلة على قطع 228 كيلو مترًا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

قاد عشق الفن طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها لقطع 228 كيلو مترًا برفقة أسرتها؛ لتوثيق شارع الفن وأعماله الإبداعية المقام ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017م.

يارا الحريري التي انتقلت للصف الرابع الابتدائي اقتنت كاميرا منذ عام ونصف، غير أنه لم يحفزها حدث للمشاركة فيه وتوثيقه كشارع الفن، إذ قدمت من الباحة إلى أبها لهذا الغرض.

زوار الشارع توقفوا عند ما تقوم به يارا من أعمال توثيقية فوتوغرافية، وحرصوا على التقاط صور تذكارية معها.