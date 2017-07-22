حقيقة إلقاء إمام خطبة الجمعة في مسجدين منفصلين في القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

شهدت مدينة بريدة بمنطقة القصيم، أمس الجمعة، واقعة غريبة خلال خطبة الجمعة، حيث ألقى إمام الخطبة في مسجدين منفصلين، وذلك بعد إنهاءه الصلاة في المسجد الذي يخطب فيه عادة، ثم توجه لمسجد آخر وألقى فيه الخطبة مرة أخرى.

وكشف الشيخ خالد الشاوي، عن تفاصيل الواقعة الغريبة، قائلا: ” إنه بعد فراغه من صلاة الجمعة في مسجده، حضر إليه شخص يعمل في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وأفاده بأن إمام أحد المساجد القريبة حدث له ظرف طارئ ولم يستطِع الحضور لأداء صلاة وخطبة الجمعة ” .

وأوضح الشيخ الشاوي أنه توجه بعد ذلك مباشرة للجامع المقصود، والذي كان المصلون فيه ينتظرون من يحضر ليلقي عليهم الخطبة ويصلي بهم، فألقى الخطبة وأنقذ الموقف.