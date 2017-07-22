القويز يرفع شكره للقيادة لتعيينه رئيسا لهيئة السوق المالية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

رفع رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية .

وأعرب القويز عن عظيم امتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة الوطن، مؤكدأ بأن الهيئة ستواصل العمل بجهود فريقها وأعضاء مجلس إدارتها لتحقيق تطلعات القيادة لتطوير السوق المالية وتحقيق رؤية المملكة 2030.