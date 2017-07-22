أخضر الناشئين يبدأ تدريباته استعدادا لتصفيات كأس آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أجرى المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، أولى تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة الدمام استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 16 عامًا 2018م، التي سيستضيف خلالها الأخضر مباريات مجموعته الأولى في الرياض منتصف سبتمبر المقبل.

وأدى الأخضر أولى تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني محمد العبدلي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي ، وحرص من خلاله على زيادة الجرعات اللياقية لدى اللاعبين، رغبةً منه في استعادة المعدل اللياقي بعد توقف التدريبات مع انتهاء المرحلة الأولى من المعسكر التي أقيمت في الباحة، عقِب ذلك أدى اللاعبون عدد من التمارين التكتيكية.