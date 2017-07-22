سفير المملكة لدى كندا يلتقي وفدًا من وزارة الثقافة والإعلام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري بمقر السفارة في أوتاوا اليوم وفدًا من وزارة الثقافة والإعلام برئاسة مدير إدارة النشاطات الثقافية الدولية عمر محمد العقيل.

واستمع السفير السديري خلال اللقاء إلى شرح عن التحضيرات التي تقوم بها وزارة الثقافة والإعلام لتنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي للمملكة العربية السعودية في كندا في سبتمبر المقبل.

وتهدف هذه الفعاليات إلى دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وإبراز مكونات الواقع الثقافي المعاصر في المملكة والتعريف بجهودها في المحافظة على تراثها الأصيل والمتنوع الذي تزخر به جميع مناطقها.