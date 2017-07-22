اعتقال 21 فلسطينيًا من الضفة خلال المواجهات - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

اعلن نادى الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 21 مواطناً من الضفة الغربية، خلال المواجهات التى اندلعت اليوم الجمعة نصرة للأقصى، واحتجاجا على البوابات الإلكترونية التى أقامتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى.

وأشار نادى الأسير – فى بيان صحفى – إلى أن من بين المعتقلين عشرة شبّان من مدينة القدس اعتدت عليهم شرطة الاحتلال وقوات المستعربين بالضرب المبرّح خلال اعتقالهم، والأسير معتز سعيدة الذى جرى نقله من مركز الشرطة إلى مستشفى ” هداسا ” إثر إصابته بنزيف فى الرأس، جراء تعرضه للضرب.