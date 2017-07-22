بالفيديو.. قرود تجبر أحد مرتادي فندق بالطائف على الهروب - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم مجموعة من القرود على أحد مرتادي فندق الطائف.

ويظهر في الفيديو المتداول الشخص وهو يحاول دخول الفندق ويتعدى القرود التي كانت بانتظاره، ولكنها باغتته بالهجوم وهرب منها ولكنها ركضت خلفه.