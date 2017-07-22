 بالفيديو.. قرود تجبر أحد مرتادي فندق بالطائف على الهروب - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 21

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. قرود تجبر أحد مرتادي فندق بالطائف على الهروب

بالفيديو.. قرود تجبر أحد مرتادي فندق بالطائف على الهروب

بالفيديو.. قرود تجبر أحد مرتادي فندق بالطائف على الهروب
عبد العزيز القثامي(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم مجموعة من القرود على أحد مرتادي فندق الطائف.

ويظهر في الفيديو المتداول الشخص وهو يحاول دخول الفندق ويتعدى القرود التي كانت بانتظاره، ولكنها باغتته بالهجوم وهرب منها ولكنها ركضت خلفه.


الوسوم:, , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30165 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي والله البلشه ,,

[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 2 ساعتين

إي والله إنها بلشه .😂😂😂

[ عدد التعليقات: 4783 ] نشر منذ 1 ساعة

العالم تشتكي من هذه الحيونات القذرة وكذلك الكلاب الضالة ولايوجد اي تحرك لتقليص اعدادها من قبل الإمانات فهي خطر من ناحية نقل الأمراض المعدية والاعتداء على الناس وكذلك تدمير المزارع ولا حياة لمن تنادي

[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 50 دقيقة

كلاب تعتدي .. وقرود تهاجم ..وبعدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *