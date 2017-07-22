بالفيديو.. قرود تجبر أحد مرتادي فندق بالطائف على الهروب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. قرود تجبر أحد مرتادي فندق بالطائف على الهروب
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم مجموعة من القرود على أحد مرتادي فندق الطائف.
ويظهر في الفيديو المتداول الشخص وهو يحاول دخول الفندق ويتعدى القرود التي كانت بانتظاره، ولكنها باغتته بالهجوم وهرب منها ولكنها ركضت خلفه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30165 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي والله البلشه ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 2 ساعتين
إي والله إنها بلشه .😂😂😂
الواقع[ عدد التعليقات: 4783 ] نشر منذ 1 ساعة
العالم تشتكي من هذه الحيونات القذرة وكذلك الكلاب الضالة ولايوجد اي تحرك لتقليص اعدادها من قبل الإمانات فهي خطر من ناحية نقل الأمراض المعدية والاعتداء على الناس وكذلك تدمير المزارع ولا حياة لمن تنادي
الشاهين[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 50 دقيقة
كلاب تعتدي .. وقرود تهاجم ..وبعدين
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17684 ] نشر منذ 35 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂