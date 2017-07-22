الجيش المصري يصفي 30 إرهابيًا في سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

فرض الجيش المصري حصارا محكما على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح ولليوم الرابع على التوالى.

قامت القوات بأعمال المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية والتى أسفرت عن مقتل 30 فردا تكفيريا شديدى الخطورة والقبض على 5 آخرين، وتدمير 12 عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية لاستهداف قواتنا.

كما تم تدمير 4 عربات مفخخة قبل إستهدافها التمركزات الأمنية، واكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة قامت العناصر التكفيرية بزراعتها على محاور التحرك للقوات، وتدمير 4 مخازن تحتوى على مواد متفجرة شديدة الخطورة، وتدمير 19 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية للإختباء وتخزين الإحتياجات الإدارية فضلاً عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر متعددة الأنواع.

وتواصل قوات إنفاذ القانون إستكمال عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية وإقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.