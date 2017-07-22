بالفيديو.. رسالة لاعب النصر السابق مصطفى إدريس - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لنجم فريق النصر السابق مصطفى إديس وهو على سرير المرض، مما فجر معه تعليقات المغردين واثار حنين ومشاعر جماهير كرة القدم في المملكة.

وأظهر إدريس في الفيديو، وهو يوجه الشكر للجماهير والمتابعين ويطلب منهم الدعاء له فقط بقوله : شكرا لكم ..وكل ما أبغاه منكم هو الدعاء.