بالفيديو.. رسالة لاعب النصر السابق مصطفى إدريس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رسالة لاعب النصر السابق مصطفى إدريس
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لنجم فريق النصر السابق مصطفى إديس وهو على سرير المرض، مما فجر معه تعليقات المغردين واثار حنين ومشاعر جماهير كرة القدم في المملكة.
وأظهر إدريس في الفيديو، وهو يوجه الشكر للجماهير والمتابعين ويطلب منهم الدعاء له فقط بقوله : شكرا لكم ..وكل ما أبغاه منكم هو الدعاء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30165 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيك مما اصابك ,, آمين ,,
سعد[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيك ويكتبلك الاجر والثواب وهل ننساك يامصطفى ادريس انت نقشت اسمك بحروووف من ذهب انت محفور في قلوب العالمين اسال الله العظيم ان يشفيك ويطيل في عممرك نحبك وندعولك ليل نهار ايها الخلوق ايها النجم الخارق قليل امثالك وفقك الله واسعدك ياصاححب القلب الابيض
حمادة[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة
تدريس المرأة الفيزياء والكيمياء والهندسة والعمارة والتشريعات الاجتماعية والجغرافيا واجب وضروري في الشريعة الإسلامية مثل الرجال
الشريعة الإسلامية أوجبت تدريس المرأة الفيزياء والكيمياء والهندسة والعمارة والتشريعات الاجتماعية والجغرافيا مثل الرجال
يجب على المرأة أن تقوم بتدريس جميع العلوم الطبيعية والقوانين والمحاماة والشرطة في الشريعة الاسلامية
الواقع[ عدد التعليقات: 4783 ] نشر منذ 1 ساعة
نتمنى من لاعبين النصر خاصة اصحاب العقود المليونية وكذلك الادارة مساعدة أخوهم الاعب النصراوي مصطفى ادريس الذي خدم النصر في خط الدفاع بكل جهد وقوة كونوا اوفياء في ساعة الوفاء