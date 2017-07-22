بالصور.. إقبال كبير على فعاليات مهرجان بني حسن 38 بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد القرني(صدى):

تتواصل فعاليات مهرجان صيف محافظة بني حسن ٣٨ بمنتزة الأمير مشاري بالعديد من العروض المسرحية والمسابقات للزوار والتي تقدم على مسرح الطفل والأسرة بمقر الفعاليات.

ولاقت هذه الفعاليات إقبالاً كبيراً من قبل العديد من الأسر التي حضرت لقضاء أوقات ممتعة في المنتزه والاستمتاع بالأجواء الجميلة التي تعيشها منطقة الباحة هذه الأيام.

وتضمنت الفعاليات عروضاً لألعاب حركيّة وإنشادية ومسابقات للجمهور الحاضر، إضافة إلى ما يقدم للزوار من مأكولات وأطعمة يقوم بإعدادها الأسر المنتجة.

وفي لقاء مع أحد مرتادي المنتزه أشاد بالتنظيم الرائع للفعاليات وأبدى رغبته لزيارتها مرة أخرى لما وجده من خدمات متكاملة وعروض مسرحية وقدم خالص شكره وامتنانه للقائمين على المهرجان على ما يقدمونه لأهالي منطقة الباحة وزوارهامثمناً دور المركز الإعلامي تجاه هذه التغطية المتميزة والرعاية الصحفية لهذا المهرجان الرائع وتمنى للجميع التوفيق.

من جهته دعا المركز الإعلامي لمهرجان صيف بني حسن ٣٨ بمنتزه الأمير مشاري زوار الباحة وأهاليها لزيارة المهرجان ومشاهدة الفعاليات المقدمة من عدة فرق مسرحية والمشاركة في المسابقات التي تقدم للحضور الكرام .

الجدير بالذكر أن عدسة مصور المركز الإعلامي بالمنتزه الزميل عبدالرحمن جبران التقطت صور مميزة للعديد من الأطفال والبراعم الذين قاموا بزيارة المنتزه بشكل عام والفعاليات على وجه الخصوص.