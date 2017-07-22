الفرق السعودية تتربع على قمة البطولات العربية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تشهد مدينتا الإسكندرية والقاهرة المصريتان، اليوم السبت، عودة بطولة الأنية العربية بعد توقفها خلال الأعوام الأربعة الماضية بمشاركة النصر والهلال السعوديين خلال الفترة من 22 يوليو وحتى السادس من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 12 فريقاً يمثلون عشر دول عربية، قسموا إلى ثلاث مجموعات.

ضمت الأولى المستضيف الأهلي المصري والفيصلي الأردني ونصير حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي، فيما يلعب في المجموعة الثانية النصر السعودي والزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني، وفي المجموعة الثالثة الهلال السعودي والمريخ السوداني والترجي التونسي ونفط الوسط العراقي.

ومن المقرر أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني خلال دور المجموعات.

وتتربع الفرق السعودية على قمة البطولات العربية كأكثر الفرق تحقيقاً لها، وتبسط أنديتنا نفوذها بشكل واضح منذ أول نسخة عام 1982م وحتى النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2012م، حيث تمكنت من حصد اللقب ثماني مرات من خلال أندية الهلال والشباب والاتفاق مرتين والاتحاد والأهلي بواقع مرة لكل فريق منهما، وكانت الوصافة من نصيب الفرق السعودية أربع مرات، بتواجدها في 11 مباراة نهائية، وسجلت إحدى المباريات النهائية وجود فريقين سعوديين هما الهلال والاتحاد عاما 1994م.

ويعتبر الاتفاق أول الأبطال السعوديين عام 1984م على حساب القنيطري المغربي، أما آخرهم فهو الاتحاد عام 2005 بعد فوزه على الصفاقسي التونسي، ولا ينافس الفرق السعودية إلا نظيرتها التونسية، حيث فازت بخمس بطولات مقابل أربع للجزائريين ومثلها للفرق العراقية، وبطولتين للمغرب ومصر.