بالفيديو.. ساحرة تجبر تمساحاً على إعادة جثة رجل افترسه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ساحرة تجبر تمساحاً على إعادة جثة رجل افترسه
في واقعة غريبة من نوعها ، أعاد تمساح جثة رجل افترسه عندما كان يسبح مع أصدقائه في نهر ” بيراو ” بإندونيسيا، بعد أن استدعته طبيبةٌ ساحرة.
وهاجم التمساح البالغ طوله خمسة أمتار، الرجل الذي يعرف باسم ” سياريفودين ” ،مما جعل أقاربه اليائسين يستنجدون بساحرة لاستعادة جسده بعد فشل الشرطة في ذلك.
وظهر بالفعل التمساح يسبح في المياه عائدا بجسد الرجل عاريا بين فكيه بصحبة تمساحين آخرين، وعمل السكان على صيد التماسيح التي أعادت الجسد للتخلص منها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30192 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن التماسيح من خوياها ,,
,, اعوذ باالله من الشياطين واعوانهم ,, آمين ,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17698 ] نشر منذ 2 ساعتين
عسى ماخلت التمساح يشارك بالدفن بعد
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله شيئ عجيب و غريب