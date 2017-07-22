بالفيديو.. ساحرة تجبر تمساحاً على إعادة جثة رجل افترسه - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، أعاد تمساح جثة رجل افترسه عندما كان يسبح مع أصدقائه في نهر ” بيراو ” بإندونيسيا، بعد أن استدعته طبيبةٌ ساحرة.

وهاجم التمساح البالغ طوله خمسة أمتار، الرجل الذي يعرف باسم ” سياريفودين ” ،مما جعل أقاربه اليائسين يستنجدون بساحرة لاستعادة جسده بعد فشل الشرطة في ذلك.

وظهر بالفعل التمساح يسبح في المياه عائدا بجسد الرجل عاريا بين فكيه بصحبة تمساحين آخرين، وعمل السكان على صيد التماسيح التي أعادت الجسد للتخلص منها.