 فيديو بواسطة برنامج للمؤثرات الخاصة يخدع أكثر من 14 مليون شخص - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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فيديو بواسطة برنامج للمؤثرات الخاصة يخدع أكثر من 14 مليون شخص

فيديو بواسطة برنامج للمؤثرات الخاصة يخدع أكثر من 14 مليون شخص
وكالات(صدى):

تعرض 14 مليون شخص لخدعة من خلال فيديو نشرته صفحة على موقع فيسبوك عرضت بثاً مباشراً، استمر 4 ساعات، وجذب أكثر من مليون معجب.

وأظهر الفيديو إعصار نتج عن تشكل الغيوم بطريقة خلابة خارقة للطبيعة، وكتبت الصفحة الناشرة ” رائع ” ، ليحقق 14 مليون مشاهدة، فيما كشفت عدد من المواقع ، أن الأعصار غير حقيقى، وتم بواسطة برنامج للمؤثرات الخاصة.

ويذكر أن موقع فيسبوك يعمل حاليا على تصميم تقنية تعمل على إخفاء، أو حتى حظر، المنشورات الكاذبة المماثلة لهذا المنشور.


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