بالصور.. حريق 14 سفينة إيرانية في ميناء بوشهر - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

نشب حريق ضخم في ميناء ” كنغان ” بمحافظة بوشهر جنوب إيران، اليوم الجمعة، إلتهم 14 من السفن الشراعية.

وذكر عدد من المصادر، أن فرق الإطفاء لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على الحريق في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو القياسية التي تجاوزت 50 درجةً، دون وجود ضحايا نتيجة الحريق.

وأشارت المصادر، إلي أن الجهات المختصة ستبدأ بعمليات التحقيق في أسباب الحريق بعد السيطرة عليه.

ويذكر أن ميناء كنغان يضم 120 من القوارب التجارية، و90 قارب صيد، بالإضافة إلى 250 من زوارق الصيد.