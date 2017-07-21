منتخب الطائرة يغادر روسيا للمشاركة في البطولة الآسيوية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

غادر المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة معسكر الإعداد الخارجي في مدينة كازان الروسية إلى إندونيسيا للمشاركة في البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في مدينة سورابايا بإندونيسيا خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل.

وتتكون من الجهاز الإداري والفني برئاسة علي راشد ال هتيلة، وتركي مدخلي مدير المنتخبات وعلي الشيخي إداري المنتخب والحكم عبداللطيف العتيق والإعلامي وفلاح القحطاني والمدرب رامون جارسيا والمساعد الأول توريس والمساعد الثاني أحمد العباد وأخصائي العلاج الطبيعي فيليكس والأحصائي سفيان جربي.

وضمت قائمة اللاعبين أحمد البخيت وخليل حجي وعبدالله الزهراني وحسن الوثلان واسعد عزوز وعمر النجراني وابراهيم مجرشي ومشاري القرشي واحمدعبدالواحد وسامي صامطي وضياء الخواهر وحسين المريط وعلي هوساوي واسامه الزهراني.