كونتي يؤكد رحيل " كوستا " عن البلوز في يناير القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أبلغ أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمه دييجو كوستا في يناير الماضي بعدم وجود مكان له في الفريق الموسم المقبل.

وكان كوستا، البالغ عمره 28 عاما، سجل 20 هدفا في 35 مباراة ساهمت في فوز تشيلسي بلقب الدوري الموسم الماضي لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى توتر علاقته مع مدربه الإيطالي.

وتفيد التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً حريص على العودة إلى ناديه السابق، فيما تحدث كونتي علنا للمرة الأولى عن وضع دييجو كوستا مع فريق البلوز.

ولم يكن المدرب الايطالي متحمسا لمناقشة مستقبل كوستا ، لكنه يعتقد أن موقف جميع الأطراف واضح من خلال إعطاء مؤشر كبير على رحيل المهاجم قريباً.

وسئل أنطونيو كونتي عن دييجو كوستا وقال : ” لا أحب التحدث عن لاعبين ليسوا هنا ولكن الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم أنه سيغادر في يناير القادم ” .

وأضاف: ” وضع دييجو كوستا واضح جدا سواء بالنسبة إلى نادي تشيلسي أو لوكيل أعماله ، وبالنسبة لي فإن الوضع مغلق تماماً والأمر منته حول هذه المسألة ” .