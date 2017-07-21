بالصور.. عثر طيران الأمن على مفقودي وادي نساح بالمزاحمية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. عثر طيران الأمن على مفقودي وادي نساح بالمزاحمية
تمكنت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، من إنقاذ في شعيب كحلة في وادي نساح بمحافظة المزاحمية لثلاثة مواطنين، بعد احتجازهم في منطقة شديدة الوعورة، وذلك بعد بلاغ من الدفاع المدني.
وكانت إحدى طائرات الأمن، قد عثرت على المفقودين، وتم إنقاذ شخصَيْن بعد احتجازهما في منطقة وعرة، وانتشالهما باستخدام ونش الإنقاذ بالطائرة، ورفعهما إليها، وتقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما عُثر على الشخص الثالث في الموقع نفسه متوفَّى – رحمه الله – بعد سقوطه من مكان مرتفع.
وتم نقلهم جميعًا إلى موقع آمن، وتسليمهم للدفاع المدني.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30165 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم من توفي ويحسن عزاء اهله ، ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على سلامتهم والله يرحم إللي مات .
مغرد[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم المتوفى وياليت الشباب يبطلون هياط كفا خلاص اشغلتوا الدفاع المدنى