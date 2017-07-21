بالصور.. عثر طيران الأمن على مفقودي وادي نساح بالمزاحمية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، من إنقاذ في شعيب كحلة في وادي نساح بمحافظة المزاحمية لثلاثة مواطنين، بعد احتجازهم في منطقة شديدة الوعورة، وذلك بعد بلاغ من الدفاع المدني.

وكانت إحدى طائرات الأمن، قد عثرت على المفقودين، وتم إنقاذ شخصَيْن بعد احتجازهما في منطقة وعرة، وانتشالهما باستخدام ونش الإنقاذ بالطائرة، ورفعهما إليها، وتقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما عُثر على الشخص الثالث في الموقع نفسه متوفَّى – رحمه الله – بعد سقوطه من مكان مرتفع.

وتم نقلهم جميعًا إلى موقع آمن، وتسليمهم للدفاع المدني.