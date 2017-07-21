مانشستر يونايتد يفوز بكأس " عيش التحدي " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

توج رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية ” STC ” الدكتور عبدالله العبدالقادر مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمرة الثانية على التوالي ببطولة كأس ” عيش التحدي ” ، بعد فوزه على براعم ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية على ملعب ” السانتياجو برنابيو ” بمدريد أمس الخميس بنتيجة 2-1.

وسجل في المبارة لاعب الهلال عبدالله رديف ولاعب الاتحاد سامي نبيل، فيما سجل لمدريد لاعب نادي الوحدة سليمان هزازي.

وتسلم أعضاء مانشستر الكأس والميداليات الذهبية بحضور اللاعب الأسطوري في ريال مدريد راؤول قونزاليس.

يشار إلى أن جميع لاعبي الفريقين من براعم الأندية السعودية، وتلقوا تدريبات مكثفة على مدار أسبوعين في ملاعب الريال ومانشستر، وفق برنامج بين الشركة والاتحاد السعودي لكرة القدم على مراحل، واختير في المرحلة النهائية صفوة البراعم الموهوبين من أندية ” دوري جميل ” والدرجة الأولى، بإشراف مدربين عالميين ووطنيين.

وقال العبدالقادر: ” نحن نؤمن بشكل كبير بالدور الذي يجب أن يقدم ويفعل على مستوى المسؤولية الاجتماعية الرياضية، وفخورين بشراكتنا المثمرة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسعداء أكثر بأن نعمل مع اتحاد الكرة على تطوير المواهب الواعدة، التي نتوقع أن نراها في المستقبل القريب مع المنتخبات الوطنية في المراحل السنية كافة، ونشكر وزارة الثقافة والإعلام، والقنوات الرياضية السعودية على نقل النهائي على الهواء مباشرة ” .

وأشرف على تدريب فريق براعم مانشستر يونايتد لاعب الاتحاد السابق محمد أمين الذي عبر عن سعادته بتتويج فريقه باللقب.

وقال مدرب براعم ريال مدريد الوطني عبدالعزيز الجنوبي: ” أنتم لم تخسروا بل فزتم بقضاء تجربة ممتازة يحلم بها أي لاعب المملكة، وانتم بالمحافظة على فوائد هذه التجربة العالمية ” .