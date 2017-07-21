ترقية استثنائية لـ " الفغم " الحارس الشخصي لخادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

ترقية استثنائية لـ ” الفغم ” الحارس الشخصي لخادم الحرمين
كشف عدد من المصادر، أنه تمت ترقية العميد عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى رتبة لواء.
وقال الدكتور نواف الفغم في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” أسأل الله أن يبارك لعبدالعزيز الفغم ترقيته الاستثنائية إلى رتبة لواء ” ، فيما كتب بدر الفغم: ” الف مبرووك ترقية خالي عبدالعزيز الفغم الى رتبة لواء ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30165 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل ,, مبروك ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ستا هل الف مبروك ولا هى غريبه على ابو فهد ما يجى منه الا الخير
صداوي[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 52 دقيقة
يستاهل وليس يا ستاهل