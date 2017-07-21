 " القحطاني " لـ " تميم " : كلمة لو كتبها " طالب متوسطة " لرسب - صحيفة صدى الالكترونية

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” القحطاني ” لـ ” تميم ” : كلمة لو كتبها ” طالب متوسطة ” لرسب

” القحطاني ” لـ ” تميم ” : كلمة لو كتبها ” طالب متوسطة ” لرسب
عادل الحربي(صدى):

وصف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، كلمة أمير قطر تميم بن حمد، بالخطاب الهزلي الذي يرفض أن يقوله طالب بالمرحلة المتوسطة.

قال القحطاني عبر حسابة الرسمي علي ” تويتر ” ، ” كلمة إنشائية أعدهاعزمي بشارة لتميم. لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب. ولو طلب بثها بإذاعة صوت العرب بالخمسينات لرفضت بثها ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1873 ] نشر منذ 3 ساعات

سمعت خطاب امير قطر ذرب ولا سب ولا قذف احد الرجاء نبتعد عن الاساءه كان من كان ومن شيم الرجال ايقافه

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين

سعود القحطانى ميروك على الثقه الملكيه بالتعيين واقول الله يسعدك يا الغيور على وطنه ومليكه وانا من متا بعينك والمغجبين با كتا با تك الله يو فقك يا بطل

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