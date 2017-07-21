" القحطاني " لـ " تميم " : كلمة لو كتبها " طالب متوسطة " لرسب - صحيفة صدى الالكترونية

” القحطاني ” لـ ” تميم ” : كلمة لو كتبها ” طالب متوسطة ” لرسب
وصف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، كلمة أمير قطر تميم بن حمد، بالخطاب الهزلي الذي يرفض أن يقوله طالب بالمرحلة المتوسطة.
قال القحطاني عبر حسابة الرسمي علي ” تويتر ” ، ” كلمة إنشائية أعدهاعزمي بشارة لتميم. لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير لرسب. ولو طلب بثها بإذاعة صوت العرب بالخمسينات لرفضت بثها ” .
محمد[ عدد التعليقات: 1873 ] نشر منذ 3 ساعات
سمعت خطاب امير قطر ذرب ولا سب ولا قذف احد الرجاء نبتعد عن الاساءه كان من كان ومن شيم الرجال ايقافه
مغرد[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 2 ساعتين
سعود القحطانى ميروك على الثقه الملكيه بالتعيين واقول الله يسعدك يا الغيور على وطنه ومليكه وانا من متا بعينك والمغجبين با كتا با تك الله يو فقك يا بطل