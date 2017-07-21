التصنيع الوطنية تعلن وظائف شاغرة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- أخصائي ثاني المكافآت: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأعمال التجارية، والموارد البشرية،) أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

2- محاسب أول (الموازنة العامة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يوليو 2017م، مشيرة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا) .