الشباب يكتسح كاسيم باشا التركي بثلاثية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاز نادي الشباب، على كاسيم باشا التركي بنتيجة 3-1، في آخر ودياته خلال معسكره الخارجي بالنمسا.

سجل الأهداف محمد بن يطو في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يسجل الفريق التركي هدف التعادل في الدقيقة 18، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف المهاجم خالد كعبي الهدف الثاني في الدقيقة 36، واختتم المدافع عبدالله الفهد الثلاثية في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

ودخل المدير الفني الوطني سامي الجابر المباراة بفاروق بن مصطفى وعبدالله الأسطا وعبدالله الفهد وجمعان الدوسري وصالح القميزي وسعود كريري وأحمد عطيف وخالد كعبي وماركوس بيتزيلي وعبدالمجيد الصليهم ومحمد بن يطو.

وغادرت بعثة الشباب من مقر إقامتها في ويرفروينغ متجهة إلى سالزبورغ استعدادا للعودة إلى الرياض، للبقاء فيها أسبوعاً واحداً قبل المغادرة إلى تبوك للمشاركة في بطولة تبوك الدولية.