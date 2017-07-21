مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “ أخصائي أول التطوير التنظيمي ” ، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة الصحية، التطوير التنظيمي، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27/ 7/ 2017م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا) .