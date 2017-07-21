 بالفيديو.. فلسطينيون يصلون العشاء قبالة المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. فلسطينيون يصلون العشاء قبالة المسجد الأقصى

بالفيديو.. فلسطينيون يصلون العشاء قبالة المسجد الأقصى
فلسطين المحتلة(صدى):

نقلت قناة ” النيل الإخبارية ” ، بث مباشر من أداء مئات الفلسطينيين العشاء قبالة المسجد الأقصى، وذلك بعدما منعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلى من دخوله.

وكانت شرطة الاحتلال، قد أعلنت فى بيان، أن ” الدخول إلى المدينة القديمة والمسجد الأقصى سيقتصر على الرجال فوق الخميس، بينما يسمح بدخول النساء من كل الاعمار ” ، وفرضت السلطات الإسرائيلية التدابير الجمعة الماضى بعد هجوم نفذه 3 شبان فلسطينيين قتل خلاله شرطيان إسرائيليان واستشهاد منفذوا الهجوم.


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