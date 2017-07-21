خلفان ساخرًا من خطاب أمير قطر: " تمخض الجبل فأنجب فأرا " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

سخر ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، من أول خطاب ألقاه أمير قطر تميم بن حمد، منذ الأزمة مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من قطر.

وقال ” خلفان ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” خطاب تميم ينطبق عليه المثل العربي القائل تمخض الجبل وانجب فأرا ” .

وأضاف رئيس شرطة دبى الأسبق ساخرًا: ” كما قلت لكم.. تي تي تي تي كما رحتي جيتي ” ، مضيفا ” الم أقل لكم أخشى أن يقال صمت دهرا ونطق كذبا ” ، مضيفا: ”

واستطرد قائلا : ” ارتباك تميم كان واضحا أنه يواجه كلمات كببرة عليه اربكته أو أن أمامه عزمي بشارة يبتسم واربكه ” .

واختتم رئيس شرطة دبى الأسبق ساخرا: ” عرفتوا بالضبط تميم شو قال.. أنا ما عرفت لأنه مرتبك “.