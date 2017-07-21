بالفيديو.. أمير قطر فى خطاب الانكسار: نعانى أزمة داخلية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمير قطر فى خطاب الانكسار: نعانى أزمة داخلية
ظهر أمير قطر تميم بن حمد فى خطاب إلى الشعب القطرى، عقب انتفاضة العمال التى عصفت بالدوحة، وأعترف بوجود أزمة تعانيها بلاده، وأدعي ما يسميه ” الحصار ” الذى فرضته دول الرباعى العربى أدت لوقوع عدد من الأزمات داخلية فى البلاد.
وظهر أمير قطر فى أول خطاب له منذ الأزمة مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من قطر، شاحب الوجه ومرتبك، معترفًا بخلافاته بين دول مجلس التعاون الخليجى والدوحة فى عدد من القضايا، وعلى رأسها دعم قطر لحركات الإرهابية ذاكرًا منها حماس.
وزعم أمير قطر تميم بن حمد، أن علاقات نظامة مع إيران، تأتى فى إطار ما وصفه ” سيادة واستقلال القرار ” ، وتغافل عن الدور التخريبى لطهران فى دول مجلس التعاون الخليجى والمنطقة العربية.
وحاول تميم إلهاء شعبة عن الازمة التي تسبب فيها بإعلانه تضامنه مع الفلسطينين رغم علاقاته مع الكيان الصهيوني، وبلهجة تشبة لغة الخطاب التي تحرر بها قناة الجزيرة رسائل ايمن الظواهري وقبلة أسامة بن لادن قال تميم: استنكر الأحداث الأخيرة فى القدس ” ، مؤكداً أن ” القدس قبلة المسلمين والمصليين ولا يجوز التعامل مع الوافدين إليها بهذا الشكل ” .
البكري[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا فض فوك
البكري[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 47 دقيقة
سمعت الكلمة التي اتسمت بالياقة والاحترام وعدم الاساءة لاحد ولم تخلو من الحزن والاسف لما وصل له حال الاخوان في مجلس التعاون الخليجي كما لم تخل الكلمة من التفائل بحل قريب وانقشاع لهذة الغمة ///اللهم اصلح احوالنا ولم شملنا ولاتجعلنا اضحوكة لشعوب العالم
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 45 دقيقة
كلام بدون روح مفبرك كالريبورتات
متناقض وفعلا النظام القطري لايدري ماذا يريد
مغرد[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب الحجاد القطريين ويش يسوون عملتهم لا تقبل بالسعوديه نجتمع نقط لهم والا ايش وفتشوا عليهم لا يكون معاهم حليب اوردغان
مغرد[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 31 دقيقة
تصدق يا تميم لو انا مكانك اروح لا اكبر برج والا برج الفيصليه وانتحر من فوقه
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 27 دقيقة
ياخسيس خلي أنجاس ايران والاخوان وتركيا تنفعك
مع كامل الحب والتقدير لإخواننا وحبايبنا الشعب القطري
تحط راسك في راس سلمان الحزم
والله تبطي عظم
بداية الإنكسار وقريب النهايه بإذن الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 17 دقيقة
خطابك هذا لايمنع الشعب القطري من الوقوف ضد سياساتك المراهقه ,,
,, وكلامك عن القدس مردود عليك لأنك تقيم العلاقات السريه مع الصهاينه المحتلين منذ التسعينيات ، بقيادة حمد بن جاسم وبمباركة والدك ,, ولا تزال العلاقه فيما بينكم ،، وهذا بإعتراف ابن جاسم نفسه ،،
,, فلا تستطيع إستغفال او إستغباء الشعب العربي والمسلمين كافه بهاالكلمتين اللي قلتهم ,,
,, دور غيرها ياابن موزه ,,
براغى[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 16 دقيقة
خطاب لم يحسن عزمى بشارة الاسراءيلى مستشار الدمية تميم صياغته