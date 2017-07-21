البحرين: الأمن ينجح في القضاء على إرهابيين مطلوبين بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

البحرين: الأمن ينجح في القضاء على إرهابيين مطلوبين بالقطيف
أعلنت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، بنجاح قوات الأمن في القضاء على ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين لارتكابهم عددًا من الجرائم الإرهابية والجنائية في محافظة القطيف، مشددة على أنها تقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في محاربة المجاميع الإرهابية كافة ، وترفض بشكل تام كل ما يمس أمنها واستقرارها.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن مملكة البحرين تعرب عن تقديرها البالغ للدور المحوري الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي والتصدي لداعميه وتجفيف منابع تمويله، وجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع ، فإنها تجدد موقفها الثابت المناهض للإرهاب ، والداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الرامية كافة لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تسعى لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وتهدد أمن العالم .
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1667 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو
القضاء على اوكار الإرهابيين التابعين لايران وحزب الله !
لابد من وضع خطه مستقبليه لهذا الوضع لان ايران سوف تستمر بدعمهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحمد لله على كل حال ,,
,, اسأل الله ان يقوي عزائم رجال الأمن على القضاء التام على كل من تسول له نفسه التخريب والإجرام في البلد الآمن ,, اللهم آمين ,,