رجل يدفع حياته ثمنا لخطأ أمني في برلين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

لقي رجل (44 عاما)، حتفة في برلين؛ عقب قفزة من شرفة سكنه في الدور الرابع، عندما حاول تجنب اعتقال الشرطة له، ليتضح فيما بعد أن الشرطة كانت تلاحق رجلا آخر.

وأدى خطأ كتابي من المسؤول الذي كان يفحص مذكرة الإعتقال على جهاز الكمبيوتر إلى إصدار المذكرة على نحو خاطئ. وكان الرجل (44 عاما) قد خرج لتوه من السجن عندما أبلغته الشرطة أمس الأول الأربعاء أنه جرى إصدار مذكرة اعتقال بحقه لغرامة لم يتم سدادها بقيمة 1500 يورو.

وقالت الشرطة إن الرجل غير القادر على دفع الغرامة انتابه الخوف من عقوبة طويلة أخرى في السجن، وبعدما قال للشرطة إنه سيذهب للشرفة لجلب بعض الملابس المنشورة بها، القى بنفسه من الشرفة.

وقالت الشرطة إنه سيتم مراقبة الموظف المسؤول عن الخطأ، ورجال الشرطة، الذين كانوا في موقع الحادث، مضيفة أن الحادث سيكون موضع تحقيق داخلي مكثف.