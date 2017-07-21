نيمار يستخدم " إنستجرام " لإيصال رسالته إلى برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعززت الأخبار التي تتحدث عن انتقال البرازيلي نيمار نجم برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قائلة إن المهاجم الدولي أبلغ بعضاً من زملائه بأنه لن يستمر في برشلونة، وسينتقل إلى العاصمة باريس، وسط أخبار عن اجتماع قريب بين والده ووكيل أعماله مع إدارة باريس سان جيرمان.

وقال ” نيمار ” ، لبعض لاعبي برشلونة إنه عازم على الانتقال، فيما رفضت إدارة برشلونة التعليق على القصة، معتبرة أن الموضوع برمته ” مجرد لعبة ” قد يستخدمها والده للحصول على ميزات إضافية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية فإن برشلونة طلب من اللاعب تطمين الجماهير والتأكيد على أنه باق في صفوف الفريق، لكنه حتى الآن لم يفعل، وفي المقابل نشر نيمار صورة عبر حسابه الشخصي على ” إنستجرام ” وكأنه يفكر في قرار ما، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة من نيمار إلى أنه سيتخذ قراراً هاماً.