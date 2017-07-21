" أخضر اليد " يكتسح المغرب في مونديال العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حقق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب انتصارا تاريخيا عقب تجاوزه نظيره المنتخب المغربي بنتيجة (29-19)، في المباراة التي جمعتهم ظهر اليوم على صالة حسان حرشة، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للشباب المقامة حالياً في الجزائر.

وبهذا الفوز قفز المنتخب السعودي الشاب للمركز الرابع في مجموعته الرابعة بالبطولة بعد أن حصد أول نقطتين له في سلم الترتيب العام لمجموعته بالدور الأول من البطولة، فيما بقي منتخب المغرب بدون أي نقطة في المركز السادس والأخير للمجموعة.

وتمكن شباب الأخضر من إنهاء الشوط الأول لمصلحتهم متقدمين بفارق خمسة أهداف، وقد بدأت المباراة بينهما بشكل متكافئ وكانت النتيجة تشير للتعادل في معظم فترات الربع ساعة الأولى من الشوط، بعده بدأ الأخضر السعودي في التقدم بالنتيجة وتوسيع الفارق التهديفي حتى أنهى الشوط متقدماً بنتيجة (15-10).

وواصل الأخضر تقدمه في الشوط الثاني ووسع الفارق التهديفي إلى سبعة اهداف عند الدقيقة السادسة حينما وصلت النتيجة (19-12) مما أجبر مدرب المنتخب المغربي على استنفاذ الوقت المستقطع للملمة أوراقه، ولكن لاعبي الأخضر زادوا من الفارق التهديفي حتى وصل إلى عشرة أهداف عند الدقيقة 19 من عمر الشوط عندما وصلت النتيجة (26-16).

من جانبه، اختلف علي الشايب حارس المنتخب السعودي للشباب مع من أشاروا إلي أن فوز الأخضر على المغرب كان متوقعاً بسبب ضعف الأداء الفني للمنتخب المغربي .

وقال الشايب : ” المغرب يتفوق علينا في البنية الجسمانية وهو منتخب منظم الا اننا حضرنا للقاء بشكل ممتاز فنياً ومعنوياً بجانب تطبيق تعليمات الجهاز الفني بقيادة الوطني فاضل آل سعيد ومساعده موسى الهزاع وايضاً تحفيز رئيس الاتحاد تركي الخليوي ” .

وعن إصابته التي أجبرته على الخروج في منتصف الشوط الثاني، قال الشايب: ” الحمد لله انها اصابة بسيطة جداً وبإمكاني التواجد مع زملائي وانا رهن إشارة الجهاز الفني وسنحاول تقديم كل ما يرضي طموحاتنا و بإذن الله نصل للأهداف التي وضعها اتحاد اليد والتي اتينا من أجلها ” .

من جانبه، بارك موسى الهزاع مساعد مدرب المنتخب السعودي للشباب لكرة اليد لكافة اللاعبين و الجهازين الفني ورئيس واعضاء الاتحاد السعودي لكرة اليد عقب تحقيق شباب أخضر اليد فوزهم الأول في مونديال العالم بالجزائر على المغرب في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة.

وقال الهزاع: ” الفوز سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل في المباريات القادمة مشيراً في الوقت نفسه ان الطموح لن يتغير والهدف واحد وهو الوصول لأفضل مركز عالمياً لاسيما ان الفئات السنية في المنتخبات السعودية غابت ما يقارب ٢٠ عاماً عن المحافل العالمية ” .

وأضاف الهزاع: ” اشكر كافة ابنائي اللاعبين على المجهود الذي بذلوه و التركيز طوال الـ ٦٠ دقيقة واثمن رغبتهم في مسح الصورة التي ظهروا عليها منذ انطلاق المونديال لاسيما لقاء ايسلندا الذي غاب عنه التركيز “.

يذكر أن المنتخب السعودي الشاب لكرة اليد لدرجة الشباب، يلعب مباراته الرابعة بمجموعته الرابعة في بطولة كأس العالم للشباب المقامة منافساتها بالجزائر أمام المنتخب الأرجنتيني، عند تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، على صالة حسان حرشة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة.

ويدخل لاعبو الأخضر اللقاء في مهمة لتحقيق الفوز وضمان بلوغ الدور الثاني من البطولة، حيث يمتلك شباب الأخضر نقطتين في رصيدهم تضعهم بالمركز الرابع للمجموعة، فيما يمتلك من منتخب الأرجنتين نقطة واحدة يحتل بها المركز الخامس.

كما يسعى شباب أخضر اليد الشاب لتحقيق فوزهم الثاني بالبطولة والثاني على التوالي، وذلك بعد أن تجاوزوا منتخب المغرب امس الجمعة بنتيجة (29-19).