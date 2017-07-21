اندلاع أعمال شغب في مدن قطرية - صحيفة صدى الالكترونية

اندلاع أعمال شغب في مدن قطرية
شهدت عدة مدن قطرية، اليوم الجمعة، اندلاع أعمال شغب بسبب تأخر صرف رواتبهم، ورغم أن الدوحة تدعي باستقرار الوضع هناك، إلا أن بوادر الإضراب العمالي يكشف كذب القيادات الحاكمة في قطر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستقطب الدوحة مئات من الجنود الأتراك، علي هامش الأزمة الأخيرة المتعلقة بالمقاطعة العربية للدوحة.
ويذكر أن أمير قطر تميم بن حمد، يستعد إلي القاء كلمة بخصوص الأوضاع التي تشهدها بلاده.
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1667 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليت
الله يشعلها عندهم مثلما أرادوا ببلادنا الشر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا اقل شي يحصل ,,
,, الآن ياتميم انت وباقي الجوقه ، اشربوا من كأس القرضاوي اللي سقاه للأمم العربيه من قبلكم …
مؤدب[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 2 ساعتين
يامااكي كل تراب هذا اذا انت سعودي ياواطي حنا عايشين في عز ونعمه وأمان الله لا يغير علينا ولا على حكامنا في السعوديه ياما عشنا في عز ورفاهيه وسوف نبقى في عز ورفاهيه يامتخلف
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 2 ساعتين
والقادم مذهل ياولد موزوة
اما صاحب التعليق الاول
شلة المرجفين والطابور الخامس كلهم مجموعة قرداوي من مفتيهم لأصغر قرداوي
ستنبحون حتى تجف حلوقكم والسعودية تسير شامخة غصب عن انوفكم
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه والله استغرب من اللي مصدقين ان قطر ياحدث فيها الشي
اخر دولة ممكن ياحدث فيها مثل هالشي هي قطر
………….
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1667 ] نشر منذ 1 ساعة
الى تعليق الاول
لا تسوي نفسك ذكي انت ومن رتب الردود
يا….. السعوديه سوف تبقى شامخه باْذن الله
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1667 ] نشر منذ 1 ساعة
غرررريبه من رتب الردود
abdul[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم ، وقعت مظاهرات واعمال شغب بين عمال فندق شيراتون المكلَّفين بتجديده وقوات الشرطة نتيجة تأخر مرتباتهم. ذالك خبر مأكد، فقط انه وقع في ٢٥ يونية عام ٢٠١٤. اي قبل ٣ سنوات بالكمال والتمام. المشكلة انحلّت في ساعتها. خبر كان .
البكري[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي مايدخل العقل !!!؟؟قال كيف عرفت انها كذبة قال من كبرها هاهاهاهاهاهاهاهاهاها اللهم اصلح الاحوال ولم الشمل
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 1 ساعة
تأخير الرواتب مشكلة على كل الشعوب
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 1 ساعة
الشعب القطري الشقيق غالي علينا ونقول لهم
اصبرو وحافظو على مقدرات وطنكم وما حدث بمشيئة الرحمن هو بداية التصحيح لتكون قطر كبقية دول مجلس التعاون الخليجي
اللهم وحد كلمة وقلوب الدول الخليجية والعربية والإسلامية جمعاء
أم رائد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
يا…… أنت شخص حقير وولائك خارجي أحمد ربك على النعمه والأمن والأمان والحمد الله حكومتنا حاميتنا منك ومن اشكالك من الفتن قسم بالله أنك….. وحرام الواحد يرد عليك يالواطي وإلى مثلك واشكالك مصيرهم السجن والعقاب ……………
محمد القحطاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
تعقب
ما يصير عندنا يا طقعان
البكري[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
معلومة راتب العسكري صاحب الشهادة الابتدائية عازب 19000ريال ومتزوج يصل الى 25000 مظاهرات مرة وحدة الشعب القطري حكومته تطعمة بملاعق من ذهب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 ساعة
إلى صاحب التعليق الاول؟؟؟؟؟؟ رايك يمثلك ،ولاتعمم فالجميع خلاف ماأنت عليه.
الحياة بضع وسبعون شعبة[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 44 دقيقة
قَالَ – تَعَالى -: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾