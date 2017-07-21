اندلاع أعمال شغب في مدن قطرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

شهدت عدة مدن قطرية، اليوم الجمعة، اندلاع أعمال شغب بسبب تأخر صرف رواتبهم، ورغم أن الدوحة تدعي باستقرار الوضع هناك، إلا أن بوادر الإضراب العمالي يكشف كذب القيادات الحاكمة في قطر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستقطب الدوحة مئات من الجنود الأتراك، علي هامش الأزمة الأخيرة المتعلقة بالمقاطعة العربية للدوحة.

ويذكر أن أمير قطر تميم بن حمد، يستعد إلي القاء كلمة بخصوص الأوضاع التي تشهدها بلاده.