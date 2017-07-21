بالفيديو والصور.. صدى تتجول في معرض المملكة بالقرية الفرعونية المصرية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رصدت كاميرا صحيفة ” صدى ” ، أمس الخميس، افتتاح متحف المملكة العربية السعودية أمام الزوار، تحت رعاية دكتور عبدالسلام رجب رئيس مجلس إدارة القرية.

وقال هاني الجوهري، من القائمين علي العمل داخل المتحف، إنه بمثابة نافذة تحوي تاريخ المملكة على مر العصور، كما يحتوي علي معلومات وصور عديدة عن كل ما يتعلق بالسيرة الذاتية للملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان.

وأضاف ” الجوهري ” ، أن فكرة المعرض جاءت بهدف نشر ثقافة المملكة، وكذلك التعريف بالعلاقات المصرية السعودية والتعليم والاقتصاد والعادات والتقاليد والفلكلور السعودي وأشهر العلماء والشخصيات العامة من رجال ونساء، بالاضافة الي مجسمات عن الحرمين الشريفين.