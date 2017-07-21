استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض " شون سبايسر " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قدم استقالته اليوم الجمعة.

ووفق لصحيفة نيويورك تايمز، فأن ” سبايسر ” استقال احتجاجا على تعيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مديرا للاتصالات فى الإدارة الأمريكية.

وقرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تعيين ” انتونى سكاراموتشى ” مديرا جديدا للاتصالات فى البيت الأبيض، فى محاولة منه لتنظيم فريق عمله الرئاسى الذى يواجه أزمات متلاحقة.