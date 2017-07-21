 استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض " شون سبايسر " - صحيفة صدى الالكترونية

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استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض ” شون سبايسر “

استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض ” شون سبايسر “
واشنطن(صدى):

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قدم استقالته اليوم الجمعة.

ووفق لصحيفة نيويورك تايمز، فأن ” سبايسر ” استقال احتجاجا على تعيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مديرا للاتصالات فى الإدارة الأمريكية.

وقرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تعيين ” انتونى سكاراموتشى ” مديرا جديدا للاتصالات فى البيت الأبيض، فى محاولة منه لتنظيم فريق عمله الرئاسى الذى يواجه أزمات متلاحقة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 60 دقيقة

حتي ترامب سيرحل في وقته، بس يا خسارة ، بعدما عبَّي هو وايفنياكاته شوّالاتهم بنصف تريليون دولارات في رحلته المربحة الاخيرة للرياض.

[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 46 دقيقة

ترا مب لعلمك حيستمر ويحكم ولفتره ثا نيه بغج انتها الا نتخابات ويفوز فى الا نتخابات بعد انتها فتره الحاليه

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