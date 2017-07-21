" الشعراء العرب " يدينون إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أدانت مبادرة ” الشعراء العرب ” ، قيام قوات الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى اليوم الجمعة، أمام المصلين الذين توجهوا لأداء صلاة الجمعة الماضية، مشيرةً إلى أن مثل هذا السلوك من شأنه زيادة التطرف وتصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس الشرقية.

وشدد الشعراء، في بيانٍ لهم، على أن هذا التصعيد الخطير يتنافى مع القوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، ويقوض مساعي السلام في المنطقة، ويأتي في سياق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

واستنكرت مبادرة الشعراء العرب قرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه لأول مرة منذ سنة ١٩٦٩، مطالبين الصهاينة بفتح المسجد الأقصى أمام المصلين فوراً، داعية إلى عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى.

واعتبر الشعراء أن ” إغلاق المسجد الأقصى يمثل استغلالاً لما تمر به الأمة من حالة ضعف؛ أدت إلى تجرؤ أعدائها عليها، واستباحة أراضيهم ودمائهم وأعراضهم ” .