" بنيان الخيرية " تسدد ديون 16 جنديًّا بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شنت جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية، التي تندرج تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بادرة وطنية بسداد ديون ومتعثرات مالية لـ16 جنديًّا من المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بمليون وثلاثمائة ألف ريال.

وفي التفاصيل، استطاعت ” بنيان الخيرية ” من خلال مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن أن تقدم دعمًا للجنود البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الوطن ومقدساته.