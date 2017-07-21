 " بنيان الخيرية " تسدد ديون 16 جنديًّا بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

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” بنيان الخيرية ” تسدد ديون 16 جنديًّا بالحد الجنوبي

” بنيان الخيرية ” تسدد ديون 16 جنديًّا بالحد الجنوبي
عادل الحربي(صدى):

شنت جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية، التي تندرج تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بادرة وطنية بسداد ديون ومتعثرات مالية لـ16 جنديًّا من المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بمليون وثلاثمائة ألف ريال.

وفي التفاصيل، استطاعت ” بنيان الخيرية ” من خلال مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن أن تقدم دعمًا للجنود البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الوطن ومقدساته.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 48 دقيقة

جزلكم الله خير يستا هلون يدافعون عن الوطن ويسجنونهم فى ديون جزاكم الله خير واللع ما احد فكر فيهم الا انتم هذا الا جر صدق جوا الله خير من امر وفكر واشترك فى خذا الا جر العظيم يستا هلون جنودنا الغريبه ان التجار ورجال الا عمال غير مبالين بهذا الا مر ولا يتبرون لهم بشى

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